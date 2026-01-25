Форвард Баварії пояснив першу поразку в Бундеслізі в сезоні

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн розповів, чому його команда вперше програла у поточному чемпіонаті Бундесліги.

Футболіста цитує Bayern & Germany.

"У першому таймі ми грали добре і заслуговували на більшу перевагу, але не реалізували свої моменти. При 1:0 гра завжди відкрита, і в підсумку нас покарали за неточність", – зазначив нападник.

У 19 турі Баварія поступилася Аугсбургу з рахунком 1:2. Мюнхенці вели в рахунку після влучного удару Хірокі Іто, проте пропустили два м'ячі наприкінці другого тайму.

Нагадаємо, що нападник "червоних" та збірної Англії Гаррі Кейн близький до продовження контракту з німецьким клубом.