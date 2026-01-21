Баварія близька до продовження контракту з Кейном – Скіро

Нападник Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн близький до продовження контракту з німецьким клубом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Англійський форвард, угода якого завершується влітку 2027-го, може підписати новий контракт до 2028 року з можливістю продовження ще на рік.

Harry #Kane is one step away to extend his contract with #BayernMunich until 2028 with the option for 2029. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 21, 2026

Раніше повідомлялося, що Гаррі Кейн має пункт у контракті, який дозволяє йому піти влітку за 65 мільйонів євро (опція діє до кінця січня). Він вирішив не активувати його, але наразі Баварія зосереджена на пошуку надійного дублера для Кейна.

Цього сезону 32-річний центральний нападник зіграв за мюнхенців 28 матчів. У них забив 32 голи та віддав 4 результативні передачі.

Нещодавно стало відомо, що лідери Бундесліги отримали можливість підсилити атаку зірковим нігерійцем, Баварії запропонували підписати Віктора Осімгена.