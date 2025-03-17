Роналду схвалює: форвард Атлетико видав рекордну гольову серію в матчах проти Барселони

Форвард Атлетико Александер Серлот став другим гравцем в історії, який відзначився голом у ворота Барселони в шести матчах поспіль.

Про це повідомляє Goal.

Вчора "матрацники" зазнали болючої поразки від каталонців (2:4) в межах 28 туру Ла Ліги. При цьому мадридський клуб вів у рахунку з перевагою в два голи.

29-річний норвежець подвоїв перевагу Атлетико на 70-й хвилині. Цей матч став для нього вже шостим поспіль, у якому він вразив ворота Барселони. За даним показником він зрівнявся з легендою Реала Кріштіану Роналду.

Серія Серлота розпочалася ще наприкінці сезону-2022/23, коли він виступав за Реал Сосьедад. В минулій кампанії він додав ще по одному голу у двох іграх, але вже у складі Вільярреала. А цього року Александер вже тричі святкував взяття воріт "синьо-гранатових".

Проте у Серлота ще буде можливість перевершити досягнення Роналду: 2 квітня Атлетико та Барселона проведуть матч-відповідь півфіналу Кубку Іспанії.

У нинішньому сезоні Александер Серлот взяв участь у 39 поєдинках, у яких відзначився 15 голами та 2 асистами.

Раніше президент Атлетико Енріке Сересо розкритикував ексворотаря клубу Тібо Куртуа, порадивши тому "закрити рота".