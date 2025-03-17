Куртуа слід замовкнути, – президент Атлетико відповів на слова воротаря Реала
Тібо Куртуа
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Президент Атлетико Мадрид Енріке Сересо розкритикував воротаря Реала Тібо Куртуа за скандальні слова після матчу-відповіді в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Його слова передає Фабріціо Романо.
"Тібо Куртуа слід замовкнути. Він повинен бути вдячний за те, що грав у Атлетико. Він чудовий голкіпер, але він повинен бути джентльменом, як і ми", – сказав Сересо.
Зазначимо, що після перемоги Реала в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Тібо Куртуа звинуватив гравців Атлетико в тому, що вони завжди незадоволені діями рефері.
Двоматчеве протистояння "бланкос" і Атлетико завершилося з рахунком 2:2. Реал переміг у серії пенальті – 4:3. Вирішальним стало скандально скасоване пенальті Альвареса, який двічі торнувся м'яча.
Нагадаємо, з усіма результатами 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за 12 березня можна ознайомитися ТУТ.