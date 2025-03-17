Куртуа слід замовкнути, – президент Атлетико відповів на слова воротаря Реала

Президент Атлетико Мадрид Енріке Сересо розкритикував воротаря Реала Тібо Куртуа за скандальні слова після матчу-відповіді в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Тібо Куртуа слід замовкнути. Він повинен бути вдячний за те, що грав у Атлетико. Він чудовий голкіпер, але він повинен бути джентльменом, як і ми", – сказав Сересо.

🚨⚠️ Atlético president Cerezo: “Thibaut Courtois should shut up. He should be grateful to have played at Atléti”.



“He’s a great GK but he should be a gentleman like us. We are gentlemen; we are not going to remove Courtois’ plaque“. pic.twitter.com/81zE7iSscP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2025

Зазначимо, що після перемоги Реала в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Тібо Куртуа звинуватив гравців Атлетико в тому, що вони завжди незадоволені діями рефері.

Двоматчеве протистояння "бланкос" і Атлетико завершилося з рахунком 2:2. Реал переміг у серії пенальті – 4:3. Вирішальним стало скандально скасоване пенальті Альвареса, який двічі торнувся м'яча.

Нагадаємо, з усіма результатами 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за 12 березня можна ознайомитися ТУТ.