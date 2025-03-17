Неймовірний камбек Барселони у битві з Атлетико: відеоогляд матчу Ла Ліги

Вчора, 16 березня, відбувся центральний матч 28 туру іспанської Ла Ліги, в якому Атлетико приймав Барселону.

Більшу частину поєдинку "матрацники" вели у рахунку завдяки голами Хуліана Альвареса та Александера Серлота. Проте в останні 20 хвилин гри каталонці не тільки відігралися, а й здобули вольову перемогу з рахунком 4:2.

Для досягнення цього результату особливо постаралися Роберт Левандовський, Ламін Ямал та Ферран Торрес, який оформив дубль.

Огляд матчу

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

28 тур, 16 березня

Атлетико – Барселона 2:4 (1:0)

Голи: 1:0 – 45 Альварес, 2:0 – 70 Серлот, 2:1 – 72 Левандовський, 2:2 – 78 Торрес, 2:3 – 90+2 Ямал, 2:4 – 90+8 Торрес.

Барселона продовжила свою переможну серію в чемпіонаті Іспанії, вигравши вже сім матчів поспіль. Завдяки цьому успіху команда Гансі Фліка лідирує в таблиці чемпіонату Іспанії.

І хоча "синьо-гранатові" мають стільки ж очок, скільки й Реал (по 60), вони зіграли на одну гру менше.

Атлетико в свою чергу посідає третє місце, відстаючи від свого кривдника на чотири бали.

Нагадаємо, що за день до цього поєдинку Реал також здобув вольову перемогу. Колектив Андрія Луніна перевернув хід гри у матчі з Вільярреалом.