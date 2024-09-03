Роналду: У мене так багато голів, що вони вже не турбують мене

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду розповів про свої бомбардирські амбіції.

Його слова передає A Bola.

"Я буду чесний. Думаєте, я турбуюся про 901 або 902 гол, коли вже забив 899? Голів так багато, що вони вже не турбують мене — не лише зараз, а й уже багато років.

Я, як і раніше, отримую задоволення від гри, від змагань, і це найголовніше. Що стосується голів — іноді ти забиваєш, іноді промахуєшся, іноді не забиваєш протягом певного періоду, але це частина життя.

Якщо подивитися на цифри, це звучить легко, але все має свою ціну, вимагає певних зусиль. Перш ніж досягти позначки в 1000 голів, я хочу досягти 900. Я сподіваюся, що зможу подолати цю позначку, але я сказав це жартома.

Потрібно ставитись до цього простіше, щоб не бути одержимим голами. Все прийде природним чином. Якщо цього не станеться, нічого страшного— думаю, позначка у 900 голів не така вже й погана", — сказав Роналду.