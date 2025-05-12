Любив "іграшки" і бути пасивом: екскоханка відомого футболіста розкрила інтимні забаганки гравця
Колишня коханка екснападника збірної Франції Дімітрі Паєта поділилася новими деталями у скандальній справі про насилля.
Ларісса Феррарі в інтервʼю Divulgação розповіла цікаві подробиці інтимного життя футболіста, довівши свої слова прикріпленою перепискою.
"Він пасивний, покірний. Йому також подобалося проникнення. Він отримує від цього задоволення. Я завжди приносила з собою пробки, вібратори та подібні речі. Агресія ніколи не була взаємною, навіть коли він був у ролі пасивного і покірного. Навіть під час використання "іграшок" ніколи не було жодних травм. Навіть при проникненні я ніколи не завдавала йому болю".
Молода юристка також наголосила на тому, що їй було образливо від того факту, що вона до Дімітрі ставилася "ніжно" під час статевого акту, а він до неї – ні.
"Чому агресія та синці на мені вважалися "нормальними" під час сексу, а коли проникнення було в нього – такої агресивності не було?"
Нагадаємо, цей скандал розпочався з того, колишня коханка публічно викрила Паєта на зраді, розповівши людям про побиття та приниження від футболіста.
Пізніше сам Дімітрі заперечив факти насильства, стверджуючи, що всі дії були добровільними та ініційованими самою Ларіссою.
Дівчина так просто не залишила цю ситуацію, виклавши у соцмережі фотографії синців після зустрічі з ексзіркою збірної Франції.