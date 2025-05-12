Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Любив "іграшки" і бути пасивом: екскоханка відомого футболіста розкрила інтимні забаганки гравця

Богдан Войченко — 12 травня 2025, 10:23
Instagram
Любив іграшки і бути пасивом: екскоханка відомого футболіста розкрила інтимні забаганки гравця

Колишня коханка екснападника збірної Франції Дімітрі Паєта поділилася новими деталями у скандальній справі про насилля.

Ларісса Феррарі в інтервʼю Divulgação розповіла цікаві подробиці інтимного життя футболіста, довівши свої слова прикріпленою перепискою.

"Він пасивний, покірний. Йому також подобалося проникнення. Він отримує від цього задоволення. Я завжди приносила з собою пробки, вібратори та подібні речі. Агресія ніколи не була взаємною, навіть коли він був у ролі пасивного і покірного. Навіть під час використання "іграшок" ніколи не було жодних травм. Навіть при проникненні я ніколи не завдавала йому болю".

Молода юристка також наголосила на тому, що їй було образливо від того факту, що вона до Дімітрі ставилася "ніжно" під час статевого акту, а він до неї – ні.

"Чому агресія та синці на мені вважалися "нормальними" під час сексу, а коли проникнення було в нього такої агресивності не було?"

Нагадаємо, цей скандал розпочався з того, колишня коханка публічно викрила Паєта на зраді, розповівши людям про побиття та приниження від футболіста.

Читайте також :
Фото Таємниці Девіда Бекхема: колишня коханка футболіста знову заговорила про роман і приховані зустрічі

Пізніше сам Дімітрі заперечив факти насильства, стверджуючи, що всі дії були добровільними та ініційованими самою Ларіссою.

Дівчина так просто не залишила цю ситуацію, виклавши у соцмережі фотографії синців після зустрічі з ексзіркою збірної Франції.

жінки Збірна Франції Марсель скандал Дімітрі Паєт