Любив "іграшки" і бути пасивом: екскоханка відомого футболіста розкрила інтимні забаганки гравця

Колишня коханка екснападника збірної Франції Дімітрі Паєта поділилася новими деталями у скандальній справі про насилля.

Ларісса Феррарі в інтервʼю Divulgação розповіла цікаві подробиці інтимного життя футболіста, довівши свої слова прикріпленою перепискою.

" Він пасивний, покірний. Йому також подобалося проникнення. Він отримує від цього задоволення. Я завжди приносила з собою пробки, вібратори та подібні речі. Агресія ніколи не була взаємною, навіть коли він був у ролі пасивного і покірного. Навіть під час використання "іграшок" ніколи не було жодних травм. Навіть при проникненні я ніколи не завдавала йому болю".

Larissa Ferrari, ex-amante de Dimitri Payet, em entrevista ao portal Metrópoles:



"Ele (Payet), é sim, passivo, submisso. Ele também gostava de penetração nele. Sente prazer. Eu sempre levava plugs, vibradores, e coisas assim. As agressões nunca foram recíprocas, mesmo quando ele… pic.twitter.com/YEa34NIbEz — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 10, 2025

Молода юристка також наголосила на тому, що їй було образливо від того факту, що вона до Дімітрі ставилася "ніжно" під час статевого акту, а він до неї – ні.

" Чому агресія та синці на мені вважалися "нормальними" під час сексу, а коли проникнення було в нього – такої агресивності не було?"

Нагадаємо, цей скандал розпочався з того, колишня коханка публічно викрила Паєта на зраді, розповівши людям про побиття та приниження від футболіста.

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Пізніше сам Дімітрі заперечив факти насильства, стверджуючи, що всі дії були добровільними та ініційованими самою Ларіссою.

Дівчина так просто не залишила цю ситуацію, виклавши у соцмережі фотографії синців після зустрічі з ексзіркою збірної Франції.