Вона все вигадала: футболіст, який знущався над коханкою, розповів власну версію скандалу

Колишній півзахисник Вест Гема і збірної Франції Дімітрі Паєт опинився в епіцентрі гучного скандалу. Його екскоханка, 28-річна бразильська юристка Ларісса Феррарі, звинуватила футболіста у фізичному, моральному, психологічному та сексуальному насильстві.

У своєму інтерв’ю Ларісса заявила, що Пає змушував її виконувати принизливі дії, зокрема пити власну сечу, лизати підлогу та знімати компрометуючі відео. Вона також надала фото синців, які нібито передала до поліції.

Паєт у своїй заяві для бразильської поліції заперечив факти насильства, стверджуючи, що всі дії були добровільними та ініційованими самою Ларіссою. Спортсмен також визнав, що мав з нею семимісячний роман, перебуваючи в Бразилії під час виступів за Васко да Гама.

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Додаткове напруження викликають повідомлення про те, що Дімітрі відмовився продовжувати стосунки, готуючись до повернення до Франції, що, за словами журналістів, могло спровокувати конфлікт.

Наразі адвокати Паєта підкреслюють, що розслідування підтвердить відсутність його вини, тоді як Ларісса прагне справедливості та закликає інших жінок не мовчати про насильство.

Раніше повідомлялося, що польського футболіста заарештувала поліція через побиття дівчини.