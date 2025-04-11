Змушував коханку пити сечу та лизати підлогу: ексгравця збірної Франції звинуватили у насильстві

Французький футбольний ветеран Дімітрі Пає, який нині виступає за бразильський клуб Васко да Гама, опинився в центрі гучного скандалу.

37-річного півзахисника звинувачують у фізичному та психологічному насильстві під час його позашлюбних стосунків із 28-річною блогеркою Ларіссою Феррарі.

Бразильське видання G1 повідомляє, що стосунки між Паєтом та Ларіссою тривали близько восьми місяців. Жінка, яка називає себе "юристом і брокером-початківцем", подала дві заяви до поліції, звинувачуючи колишнього гравця Марселя у знущаннях, контролюванні та навіть погрозах.

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В інтерв'ю вона заявила, що футболіст проявляв ревниву та агресивну поведінку, принижуючи її у вкрай шокуючий спосіб.

"Він змушував мене пити власну сечу, лизати підлогу, туалет, пити воду з унітазу", – розповіла Феррарі.

Найбільш тривожні епізоди, за словами Ларісси, сталися у грудні 2024 року. Тоді Паєт начебто пригрозив, що якби вона з’явилася в його житті в "гірший період", усе могло закінчитися зовсім інакше.

У своїй заяві до поліції жінка також згадала про тривожні повідомлення з боку гравця.

"Я пришлю когось, хто подбає про тебе", – йдеться у погрозах.

Дівчина навіть показала фото із синцями після кількох зустрічей із футболістом.

Бразильська поліція вже відкрила офіційне розслідування. На момент публікації Дімітрі чи його представники ще не надали публічних коментарів.

Нагадаємо, про стосунки Паєта і Феррарі стало відомо ще у березні. Розгорівся гучний скандал, адже футболіст вже 20 років знаходиться у шлюбі.

Раніше повідомлялося, що неназваного футболіста АПЛ підозрюють у зґвалтуванні одразу декількох жінок.