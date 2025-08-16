Футбол – моє життя: Нагорняк – про цілі на сезон, роботу тренером та знижки в Епіцентрі

Минулого сезону Епіцентр наробив шуму в Першій лізі України. Погодьтеся, непросто виграти чемпіонат, в якому грають амбітні та багаті Металіст 1925 і Буковина, і при тому не витрачатися на власну команду. Але Епіцентр це зміг, ще й переконливо, забезпечивши себе чемпіонством завчасно.

Важливу роль в цьому досягненні відіграв головний тренер команди Сергій Нагорняк. Власне, він і вивів кам'янець-подільський клуб в Українську Прем'єр-лігу, вперше в історії. І серед усіх цьогорічних дебютантів УПЛ саме на Епіцентр найбільші надії.

Чемпіон розпитав Сергія Нагорняка про цілі команди на сезон та трансферну кампанію, поспілкувався про тренерський шлях фахівця, і не обійшов стороною тему персональних знижок в Епіцентрі.

Сергій Нагорняк ФК Епіцентр

– Які цілі стоять перед командою на цей сезон?

– Цілі – закріпитися в Прем'єр-лізі. Це найголовніша ціль. Ми адекватно сприймаємо, що ми новачки, і тому наша головна задача – закріпитися.

– Чи будуть ще трансфери цього літа в Епіцентрі?

– Я сподіваюся, що ще будуть. Ми шукаємо на деякі позиції футболістів, щоб була гарна конкуренція. А як воно складеться... Зараз гарного футболіста важко знайти. Або він дорогий, або не хоче їхати в Україну або ще щось.

Футболісти хорошого рівня або зайняті, або не дешеві. Є проблеми, ви всі знаєте, кожна команда комплектується з розрахунку на власні можливості. На які позиції шукаємо підсилення? В групу атаки, скажімо так.

– Епіцентр у стартових двох матчах не набрав жодного очка (поразки Шахтарю та ЛНЗ – прим.). Чого не вистачило команді?

– У першій грі з Шахтарем була перевага суперника, то зрозуміло. Хлопці показали дуже пристойну гру, але трошки не дотерпіли 10 хвилин. Що стосується ЛНЗ, то черкасці мали нагоди, забили з пенальті. Ми теж могли зрівняти. У другому таймі хлопці перехопили ініціативу, контролювали гру, але не змогли забити.

Не вистачає досвіду, впевненості в силах. Тим більше давайте відверто, графік нас не щадить. На початку матчі з Шахтарем, Динамо, ЛНЗ – командами, які ставлять перед собою амбітні цілі. Шахтар та Динамо – зрозуміло, ЛНЗ бореться за єврокубки, в команду вкладаються великі кошти, футболістів накупили.

Досвіду не вистачає нашій команді. Половина футболістів тільки два матчі зіграли в УПЛ. Потрібно, щоб час пройшов. Ну, ми поки терпимо. Я думаю, що з кожним матчем ми будемо покращуватись.

– У вас наступна гра проти Динамо. Що думаєте про цей матч, особливо на тлі поразки киян від Пафоса?

– У Динамо ще залишилась кваліфікація Ліги Європи. Вони ж розуміють, що чемпіонат розпочали добре, і в єврокубках ще є матчі. Динамо ж має реабілітуватися перед вболівальниками. Тому в грі з нами вони точно будуть налаштовані лише на перемогу. Це зрозуміло.

Так, у них складний графік, програли Пафосу, але на цьому життя не закінчується. Їм треба ще грати кваліфікацію, щоб залишитись в Лізі Європи. Тому нас очікує дуже важкий матч проти Динамо.

– Особисто у вас є ліга або команда, де ви б хотіли попрацювати?

– Я про це навіть не задумувався. І я дуже радий, що я вже п'ятий рік працюю тут, в команді, яку створили майже з нуля. Ми пройшли весь шлях від Другої ліги до Прем'єр-ліги. У мене, якщо відверто, були пропозиції, але я не розпиляюся, віддаюся повністю Епіцентру. Мене тут все влаштовує і я отримую велике задоволення від процесу тренування. Це головне.

– В який момент ви зрозуміли, що хочете бути тренером?

– Коли я завершив кар'єру в 35 років, то перші роки не хотів бути тренером, адже і так все життя у футболі. Але доля так склалася. Коли думав чим займатися, це було єдине, що я гарно вмію робити. Пішов працювати у Дніпро, потім у збірну України, і тепер в Епіцентрі. Так склалося і я цим дуже задоволений. Це моя улюблена справа, в якій я, як риба у воді. Футбол – це моє життя.

– Чи змінився ваш погляд на футбол, коли стали тренером?

– Я на футбол не почав дивитися по іншому. В мене є розуміння футболу. Просто стало більше відповідальності. Коли ти гравець, то відповідаєш за себе, за свою гру, а тренер відповідає за весь колектив, і не тільки за футболістів. Тобто це більша відповідальність.

До того ж ніхто ніколи не скасовував фразу, що головний тренер відповідає за результат. Для мене це нормально, я звик працювати під тиском. Це нормальне явище.

– Чи є у футболістів та персоналу клубу знижки в Епіцентрі?

– Напевне є. Я думаю, якщо хтось звернеться, то зроблять. Просто я так ще не звертався. Думаю, що є, ми все ж частина компанії Епіцентр. Тож вважаю, що з цим проблем не буде.