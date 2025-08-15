Таблиця коефіцієнтів УЄФА: жахливий тиждень для України, але в конкурентів ще гірше

Ось і завершився третій етап кваліфікації в усіх єврокубках. Знову оновилася таблиця коефіцієнтів УЄФА. Чемпіон вирішив підбити підсумки етапу, розповісти, яких втрат зазнали конкуренти України, і чи змінилася позиція нашої асоціації.

Жахливий вийшов тиждень, якщо бути відвертим. Жодної перемоги, лише 0,125 очка до таблиці коефіцієнтів (нічия Шахтаря з Панатінаїкосом в основний час і виліт у плейоф кваліфікації Ліги конференцій), виліт Динамо від Пафоса в Лігу Європи та поразка Полісся у матчі-відповіді проти прямого конкурента Пакша.

Єдина радість – Україна і далі має трьох представників у єврокубках. Динамо – в Лізі Європи, а Полісся та Шахтар – у Лізі конференцій. З правилами нарахування балів до таблиці коефіцієнтів можна ознайомитись за цим посиланням. Зараз же ми підіб'ємо підсумки цього тижня та етапу загалом.

Якою була ситуація перед стартом сезону

Україна розпочинала єврокубкову кампанію на 28 місці, що дає 4 місця у кваліфікаціях (одне в Лізі чемпіонів, одне в Лізі Європи та два в Лізі конференцій). На відстані трьох балів знаходилось одразу 8 асоціацій, зокрема дискваліфікована Росія, яка і досі отримує свої бали кожного сезону (по 4,333).

Головні конкуренти України в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Перед стартом сезону-2025/26

22. Сербія – 20,000

23. Угорщина – 19,750

24. Словаччина – 19,750

25. Румунія – 19,500

26. Росія – 18,299

27. Словенія – 18,093

28. Україна – 17,600

29. Азербайджан – 17,125

30. Болгарія – 15,875

Ще після перших матчів другого етапу Україна дещо покращила свою позицію, обійшовши російську асоціацію. На жаль, перформансу на цьому тижні не вистачило, щоб знову піднятися в рейтингу. Але з приємного, падіння також не відбулося.

Як зіграли конкуренти?

В Лізі чемпіонів 3 команди-суперниці з 5 пройшли в наступний етап. Лудогорець вилетів у Лігу Європи від іншого конкурента – Ференцвароша, і Слован (Словаччина) – від Кайрата. Проте так провалитися, як Динамо, не зумів ніхто.

У Лудогорця нічия, у Црвени Звезди (Сербія) та Ференцвароша (Угорщина) нічия та перемога, Слован має одну перемогу, а Карабах (Азербайджан) – дві звитяги. І лише Динамо "гордо" вилетіло з двома поразками.

В Лізі Європи з усього списку асоціацій-конкурентів була представлена тільки Румунія та Україна. У Шахтаря дві нічиї, і це краще, ніж у ЧФР Клуж (дві поразки від Браги), але гірше від Стяуа (дві перемоги над Дрітою).

Про Лігу конференцій поговоримо вже трохи на іншу тему, адже тут найцікавіше – втрати суперників. І тут, хоч Полісся і програло Пакшу в матчі-відповіді, але все ж пройшло угорський колектив. Тож у Румунії вже є ще одна втрата.

Словаччина взагалі залишилася лише з однією командою – Слованом. Другий представник – Спартак Трнава – на тижні вилетів від Університаті Крайова. Також одна команда лишилася в Азербайджана (Карабах). Араз вилетів від Омонії, а Сабах Баку програв Левскі.

І лише Црвена Звезда представлятиме Сербію на євроарені. Минулого етапу вилетіли Нови Пазар та Раднічкі 1923, а на цьому тижні кваліфікацію покинув і Партизан.

Тож без втрат в плані команд етап пройшов лише для України, Румунії та Болгарії.

Представники України: Динамо (Ліга Європи), Шахтар, Полісся (Ліга конференцій). Втрати: Олександрія

Представники Сербії: Црвена Звезда (Ліга чемпіонів). Втрати: Нови Пазар, Раднічкі 1923, Партизан

Представники Угорщини: Ференцварош (Ліга чемпіонів), Дьор (Ліга конференцій). Втрати: Академія Пушкаша, Пакш

Представники Словаччини: Слован (Ліга Європи). Втрати: Кошице, Жиліна, Спартак Трнава

Представники Румунії: Стяуа (Ліга Європи), ЧФР Клуж, Університатя Крайова (Ліга конференцій). Втрати: Університатя Клуж

Представники Словенії: Цельє, Олімпія Любляна (Ліга конференцій). Втрати: Копер, Марибор

Представники Азербайджану: Карабах (Ліга чемпіонів). Втрати: Зіра, Араз, Сабах Баку

Представники Болгарії: Лудогорець (Ліга Європи), Левскі, Арда (Ліга конференцій). Втрати: Черно Море

Яка наразі ситуація в таблиці коефіцієнтів УЄФА

На цьому тижні відбулося одразу дві зміни в нашій групі асоціацій. Угорщина обійшла Румунію та вийшла на 23 сходинку, а Росія продовжила своє падіння і тепер перебуває на 30 місці. Її обійшла Болгарія.

Оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА

22. (22) Сербія – 22,000 (+2,000)

23. (24) Угорщина – 21,875 (+2,125)

24. (23) Румунія – 21,625 (+2,125)

25. (25) Словаччина – 21,375 (+1,625)

26. (26) Словенія – 19,968 (+1,825)

27. (27) Україна – 19,725 (+2,125)

28. (28) Азербайджан – 19,250 (+2,125)

29. (30) Болгарія – 18,375 (+2,500)

30. (29) Росія – 18,299