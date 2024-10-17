Нагорняк: Забарному альтернативи немає

Український тренер, колишній нападник національної збірної Сергій Нагорняк вважає, що позиція Іллі Забарного в національній команді залишається безальтернативною через хорошу гру захисника.

Його слова передає Sport.ua.

"Щодо Забарного я давно казав, що йому альтернативи немає. Забарний виграє всю боротьбу та починає атаки. Він виграє майже всю верхову боротьбу. Сьогодні позиція, на якій грає Забарний, у нас закрита на десятиліття. Мені здається, він надовго у збірній. Головне, щоби травм у нього не було. А загалом він показує гарну, солідну гру.

Не просто так пишуть, що ним топові клуби цікавляться. Я думаю, що у Борнмуті він не затримається. Так, він підписав новий контракт із "вишнями". Зрозуміло, що в Англії просто так це не робитимуть. Такі контракти підписують, щоб перепродати футболіста дорожче", – сказав Нагорняк.