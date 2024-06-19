Німецький футбольний союз уже визначився з майбутнім Нагельсманна

Німецький футбольний союз (DFB) продовжив контракт з головним тренером національної збірної Юліаном Нагельсманном.

Про це повідомляє Фабріціо Романо у своєму X (Twitter).

Співпрацю продовжено до чемпіонату світу-2026, який пройде в США, Мексиці та Канаді. В угоді між DFB та Нагельсманном було прописано, що в разі виходу у плей-оф Євро-2024 контракт буде пролонговано автоматично.

🚨🇩🇪 German Federation confirm Julian Nagelsmann’s contract is now valid until World Cup 2026.



There was specific clause in agreement with the head coach to extend right after the access to Euro 2024 knockout stage. pic.twitter.com/VlIstA6utZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2024

Раніше Німеччина в непростому матчі здолала Угорщину, завдяки чому гарантувала собі вихід з групи вже після другого туру.

Нагадаємо, Юліан очолив "Бундестім" у вересні минулого року після того, як був звільнений Гансі Флік.