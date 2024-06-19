Німецький футбольний союз уже визначився з майбутнім Нагельсманна
Німецький футбольний союз (DFB) продовжив контракт з головним тренером національної збірної Юліаном Нагельсманном.
Про це повідомляє Фабріціо Романо у своєму X (Twitter).
Співпрацю продовжено до чемпіонату світу-2026, який пройде в США, Мексиці та Канаді. В угоді між DFB та Нагельсманном було прописано, що в разі виходу у плей-оф Євро-2024 контракт буде пролонговано автоматично.
Раніше Німеччина в непростому матчі здолала Угорщину, завдяки чому гарантувала собі вихід з групи вже після другого туру.
Нагадаємо, Юліан очолив "Бундестім" у вересні минулого року після того, як був звільнений Гансі Флік.