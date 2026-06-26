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Припиніть говорити нісенітницю: Нагельсманн різко відповів на критику після поразки від Еквадору

Олександр Булава — 26 червня 2026, 09:46
Припиніть говорити нісенітницю: Нагельсманн різко відповів на критику після поразки від Еквадору
Юліан Нагельсманн
УЄФА

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн різко відповів журналісту після сенсаційної поразки від Еквадору у третьому турі чемпіонату світу 2026 року.

Його слова передає Sky Sport.

Під час пресконференції Нагельсманна роздратувало питання журналіста щодо мотивації команди на останній матч у групі, адже Німеччина вже забезпечила собі перше місце у квартеті.

"Будь ласка, припиніть говорити нісенітницю, чесно. Хіба хлопці сьогодні не грали на повну?

Ми дуже добре розпочали матч. На жаль, одразу після забитого гола почали влаштовувати справжнє харакірі, якщо говорити про наше розташування на полі. Після цього гра для нас значно ускладнилася. Для Еквадору це був матч життя, і це було помітно — вони не знімали ногу з педалі газу", – підсумував Нагельсманн.

Нагадаємо, що в останньому своєму матчі на груповому етапі німці поступилися Еквадору з рахунком 1:2. Завдяки цьому "Ла Рефі" буде конкурувати у рейтингу команд, які посіли третє місце. Також Кот-д'Івуар обіграв Кюрасао (2:0) та вперше у своїй історії вийшов до плейоф мундіалю.

Юліан Нагельсманн

Юліан Нагельсманн

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