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Було занадто багато імпровізації: Нагельсманн – про сенсаційну поразку від Еквадору на ЧС-2026

Микола Літвінов — 26 червня 2026, 02:08
Було занадто багато імпровізації: Нагельсманн – про сенсаційну поразку від Еквадору на ЧС-2026
Юліан Нагельсманн
Germany Football Team

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн після сенсаційної поразки від Еквадору у третьому турі чемпіонату світу 2026-го року заявив, що його команда дозволила собі забагато імпровізацій на полі.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

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"Нам треба навчитися того, що після вдалого початку та раннього виходу вперед ми можемо грати спокійніше, замість того щоб раптово надто часто змінювати позиції.

Було занадто багато імпровізації. Нам просто потрібно бути терплячішими та трохи краще дотримуватися позицій. А якщо до того ж ми ще й занадто часто втрачаємо м'яч, то в якийсь момент гра стає складною".

Нагадаємо, що в останньому своєму матчі на груповому етапі німці поступилися Еквадору з рахунком 1:2. Завдяки цьому "Ла Рефі" буде конкурувати у рейтингу команд, які посіли третє місце. Також Кот-д'Івуар обіграв Кюрасао (2:0) та вперше у своїй історії вийшов до плейоф мундіалю.

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Юліан Нагельсманн

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