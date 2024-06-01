Визначальний матч для Луніна: 5 інтриг фіналу ЛЧ Боруссія Дортмунд — Реал

Німецька Боруссія Дортмунд та іспанський Реал з Мадрида посперечаються за право стати переможцем фіналу Ліги чемпіонів-2023/24. Яким буде цей матч для визначальних та легендарних гравців обох команд? Що варто знати українським уболівальникам та шанувальникам таланту Андрія Луніна? Чому на прийдешню гру треба подивитися з іншого боку? Шукаємо відповіді на ці та інші питання разом.

Прощання Ройса з Дортмундом — не просто красива картинка

Навряд чи гру з Реалом назвеш "лебединою піснею" Марко Ройса, адже по завершенні сезону легенда Боруссії, вірогідно, буде грати в МЛС, і свій талант покаже ще й там. Проте для нинішнього Дортмунда, як команди молодої в порівнянні щонайменше з Реалом (середній вік — 25,6 проти 27,3 в Мадрида), наявність у складі такого майстра — величезний плюс.

Власне, за 30 у цій Боруссії, не рахуючи резервного голкіпера Александра Мейера, тільки трьом — самому Ройсу, Матсу Хуммельсу та Нікласу Фуллькругу. Двоє останніх грати будуть із перших хвилин, а от Ройс на полі з'явиться радше з лави запасних. Втім, якщо і в свої 35 цей хлопець без проблем забиває 9 голів (з них 2 — в ЛЧ), не варто навіть допускати думку, що на полі він буде "пасажиром". Ба, навіть більше. Досвід — той фактор у фіналі великих змагань, який часто вартує значно більшого, ніж будь-яка жага до перемоги в більш молодого гравця.

Кроос та Модрич: німецько-хорватський ударний кулак і перевага Реала чи проблема Мадрида?

Тоні Кроос та Лука Модрич є тими футболістами, які роками визначали обличчя Реалу. Й мова не тільки про дії команди в центрі поля. Кроос та Модрич здатні перевернути з ніг на голову плин подій будь-якого матчу. Та чи оце "здатні" не звучить лише як дія у минулому часі? Адже якщо на двох німцю та хорвату вже 72, це говорить багато про що.

Модрич втратив позиції футболіста старту так само міцно, як його Хорватія в попередні роки вчепилася в звання головного порушника спокою на міжнародній арені. А от Кроос, на перший погляд, все ще так само крутий, як і якихось 3-5 років. Проте в 11 матчах цієї кампанії ЛЧ в Тоні лише 1 асист, не кажучи вже про відсутність голів. Так, забути розкішну дію Крооса в Мюнхені важко так само, як і його бажання довести Баварії свою значущість на полі, але перед нами вже не один із найкращих центральних півзахисників сучасності, а гравець, кращі роки якого позаду. Чи означає це, що Федеріко Вальверде, Едуардо Камавінга та Дані Себальос чи Браїм Діас сформують трикутник у центрі поля? Зовсім не обов'язково, але такий варіант Анчелотті в голові точно тримає.

Боруссія знає, як перемагати в фіналі беззаперечного фаворита

Єдина перемога Дортмунда у вирішальному матчі за право вважатися найкращим клубом Старого Світу припадає на вже далекий 1997-й. Однак далеко не кожен вболівальник сьогодні пам'ятає, за яких обставин була здобута та звитяга.

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До протистояння з Ювентусом Марчелло Ліппі Боруссія підходила в ранзі безумовного, як то кажуть в наш час, андердога дуелі. За ту "синьйору" грали Анджело Перуцці, Чіро Феррара, Дідьє Дешам, Зінедін Зідан, Алессандро Дель П'єро та Крістіан Вієрі. Тоді як у дортмундців варті аж такої великої уваги були хіба що Маттіас Заммер, Штефан Ройтер та Карл-Хайнц Рідле. Проте явне "відставання" у факторах підбору виконавців та сили складу аж ніяк не завадило Боруссії перемогти з рахунком 3:1. Нічого не нагадуємо вже перед сьогоднішнім вечором?..

Не біль, а шанс: чому Луніну не варто перейматися відсутністю в старті Реала

Як відомо, голкіпер національної збірної в фіналі найбільш престижного єврокубка, який для Андрія міг стати першим "повноцінним", не зіграє. Прикро, неприємно, але — аж ніяк не смертельно. І от чому.

Якою б великою не була любов та довіра Анчелотті до конкурента Луніна Тібо Куртуа, насправді бельгієць по-справжньому сильним стражем воріт давно не є, й до когорти топових аж ніяк не належить. Достатньо згадати помилку Тібо в грі з Ліверпулем. Андрій уже довів, що на нього можна покластися в матчах із будь-якими командами, а тому, зважаючи на вік Луніна та рівень його майстерності, майбутнє — за українцем. А от чи в Реалі, чи в іншому клубі у випадку, якщо Анчелотті вперто бачить №1 навіть кульгавого Куртуа — питання окреме. Проте сумніватися, що по завершенні сезону в Луніна пропозиції з працевлаштування будуть, не варто. Як і не варто чекати обов'язково сильний матч у виконанні хлопця на ім'я Тібо.

Тато Карло та його нове творіння: Анчелотті близький до нового визначного досягнення в кар'єрі

Зважаючи на кар'єрний шлях Карло Анчелотті-тренера, можна не боятися помилитися, сказавши, що для нього існують лише два клуби. З одним — Міланом —"Тато Карло" розійшовся з об'єктивних причин і найближчим часом до Столиці моди не повернеться. Бо навіть якщо хоче, "россонері" задовольнити високі вимоги та амбіції Карлетто в нинішньому стані не в змозі.

А от Реал може. Та ще й так, що саме в грі з Боруссією Анчелотті заходить на "третє коло" досягнень у ранзі наставника. Річ у тім, що перед фіналом Карло має у своєму "мадридському" активі ледь не магічні цифри. І Ла Лігу, і Кубок Іспанії, і Суперкубок країни, і Суперкубок УЄФА, і Клубний чемпіонат світу та й, врешті, саму ЛЧ, Анчелотті вигравав рівно по два рази. Загалом перемога на "Вемблі" може бути для італійця 28-ю. Але чи буде?..