Лунін: Хочеться вигравати на полі, а не в джинсах

Воротар Реала та збірної України Андрій Лунін поділився враженнями від перемоги у фіналі Ліги чемпіонів.

Про розчарування через неучасть у вирішальному матчі, а також про усвідомлення власного внеску у тріумф він розповів інтерв’ю YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, український воротар грав у всіх матчах плей-оф Ліги чемпіонів, окрім фіналу. Він неодноразово рятував "королівський клуб" у першому матчі з Лейпцигом, виграв серію пенальті з Манчестер Сіті, а також допоміг пройти Баварію.

Напередодні Marca опублікувала інсайд про те, що Андрій може залишити Реал через невдоволення роллю другого воротаря.