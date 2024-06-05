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Лунін: Хочеться вигравати на полі, а не в джинсах

Игорь Чернявский — 5 червня, 15:07
Лунін: Хочеться вигравати на полі, а не в джинсах

Воротар Реала та збірної України Андрій Лунін поділився враженнями від перемоги у фіналі Ліги чемпіонів.

Про розчарування через неучасть у вирішальному матчі, а також про усвідомлення власного внеску у тріумф він розповів інтерв’ю YouTube-каналу УАФ.

"Коли пролунав фінальний свисток, то всі були щасливі. А до гри було певне розчарування через хворобу. Пройшовши такий шлях, звісно, хочеться зіграти у фіналі. Це остання, головна гра.
Але я розумію, який внесок зробив. Коли робиш більший внесок, то воно і цінується інакше. Як я казав, хочеться вигравати на полі, а не в джинсах.
Для мене також було важливо бути присутнім на фіналі. Бо якби я пропустив і гру, і нагородження, то це стало б ударом. А так усе закінчилося добре", — сказав Лунін.

Нагадаємо, український воротар грав у всіх матчах плей-оф Ліги чемпіонів, окрім фіналу. Він неодноразово рятував "королівський клуб" у першому матчі з Лейпцигом, виграв серію пенальті з Манчестер Сіті, а також допоміг пройти Баварію.

Напередодні Marca опублікувала інсайд про те, що Андрій може залишити Реал через невдоволення роллю другого воротаря.

Андрій Лунін Реал Мадрид Ліга чемпіонів-2023/24

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