Ексгравець Шахтаря став автором найкращого голу в Лізі чемпіонів-2023/24

Гол Тете у ворота Копенгагана визнаний найкращим взяттям воріт у Лізі чемпіонів-2023/24.

Про це повідомила офіційна сторінка турніру в Instagram.

Бразилець, який до повномасштабного вторгнення виступав за Шахтар, відзначився після асисту Вілфріда Заха. Ексгірник ідеально упіймав м’яч на ногу та вколотив його у ближній кут воріт.

Зазначимо, що перехід Тете у Галатасарай не обійшовся без скандалу. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін, турки провернули цей трансфер за спиною, адже контракт 24-річного вінгера з "гірниками" був чинний до кінця 2024 року.

Втім, ФІФА не стала на заваді трансферу й Галатасарай успішно отримав сертифікат на гравця. Шахтар, своєю чергою, подав позов до Європейського суду з прав людини.