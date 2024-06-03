Лунін назвав улюблену гру сезону за Реал

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін назвав фінал Ліги чемпіонів своєю улюбленою грою цього сезону за свій клуб.

Його слова цитує Madrid Xtra.

"Моя улюблена гра в цьому сезоні? Коли ми виграли Лігу чемпіонів. Я не грав? Ми виграли", — сказав гравець.

🗣️ Lunin: “My favourite game this season? When we won the final. I didn’t play? We won.”



🤍 pic.twitter.com/t8hEFHegi7 — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 2, 2024

У сезоні-2023/24 українець зіграв 31 матч за "вершкових", пропустив 32 м'ячі та 12 разів залишив ворота "сухими".

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів Реал впевнено переміг Боруссію Дортмунд. Найкращим гравцем матчу став Дані Карвахаль. А Лунін весь матч провів на лаві запасних.

Він, а також Тоні Кроос, Лука Модрич і Начо Фернандес вшосте виграли найпрестижніший турнір Європи та повторили рекорд нападника Реала Франсіско Хенто.