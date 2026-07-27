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Без Кривбаса, Зорі, Кудрівки та Епіцентра: затверджено склад учасників Національної ліги U-19

Олексій Мурзак — 27 липня 2026, 19:37
Без Кривбаса, Зорі, Кудрівки та Епіцентра: затверджено склад учасників Національної ліги U-19
УАФ

У змаганнях Національної ліги U-19 візьмуть участь 14 команд.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Чемпіонат проходитиме у два кола за принципом "осінь-весна".

Склад учасників

  • Верес (Рівне)
  • Динамо (Київ)
  • Карпати (Львів)
  • Колос (Ковалівка)
  • ЛНЗ (Черкаси)
  • Металіст 1925 (Харків)
  • Оболонь (Київ)
  • Олександрія (Олександрія)
  • Полісся (Житомир)
  • Рух (Львів)
  • Шахтар (Донецьк)
  • Лівий Берег (Київ)
  • Металург (Запоріжжя)
  • Львів (Львів)*

* ФК Львів долучиться до складу учасників за умови проходження процедури атестації. Це рішення ухвалене з урахуванням колективного звернення клубів щодо формування повного складу елітного дивізіону.

Під час підготовки до нового сезону низка клубів УПЛ – зокрема Епіцентр, Кудрівка та Зоря – відмовилися від участі в юнацьких змаганнях U-19, а Кривбас знявся з турніру.

Напередодні Епіцентр пояснив рішення не заявляти команду для участі в Національній лізі U-19 у сезоні-2026/27.

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