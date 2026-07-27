Без Кривбаса, Зорі, Кудрівки та Епіцентра: затверджено склад учасників Національної ліги U-19

У змаганнях Національної ліги U-19 візьмуть участь 14 команд.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Чемпіонат проходитиме у два кола за принципом "осінь-весна".

Склад учасників

Верес (Рівне)

Динамо (Київ)

Карпати (Львів)

Колос (Ковалівка)

ЛНЗ (Черкаси)

Металіст 1925 (Харків)

Оболонь (Київ)

Олександрія (Олександрія)

Полісся (Житомир)

Рух (Львів)

Шахтар (Донецьк)

Лівий Берег (Київ)

Металург (Запоріжжя)

Львів (Львів)*

* ФК Львів долучиться до складу учасників за умови проходження процедури атестації. Це рішення ухвалене з урахуванням колективного звернення клубів щодо формування повного складу елітного дивізіону.

Під час підготовки до нового сезону низка клубів УПЛ – зокрема Епіцентр, Кудрівка та Зоря – відмовилися від участі в юнацьких змаганнях U-19, а Кривбас знявся з турніру.

Напередодні Епіцентр пояснив рішення не заявляти команду для участі в Національній лізі U-19 у сезоні-2026/27.