Без Кривбаса, Зорі, Кудрівки та Епіцентра: затверджено склад учасників Національної ліги U-19
УАФ
У змаганнях Національної ліги U-19 візьмуть участь 14 команд.
Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.
Чемпіонат проходитиме у два кола за принципом "осінь-весна".
Склад учасників
- Верес (Рівне)
- Динамо (Київ)
- Карпати (Львів)
- Колос (Ковалівка)
- ЛНЗ (Черкаси)
- Металіст 1925 (Харків)
- Оболонь (Київ)
- Олександрія (Олександрія)
- Полісся (Житомир)
- Рух (Львів)
- Шахтар (Донецьк)
- Лівий Берег (Київ)
- Металург (Запоріжжя)
- Львів (Львів)*
* ФК Львів долучиться до складу учасників за умови проходження процедури атестації. Це рішення ухвалене з урахуванням колективного звернення клубів щодо формування повного складу елітного дивізіону.
Під час підготовки до нового сезону низка клубів УПЛ – зокрема Епіцентр, Кудрівка та Зоря – відмовилися від участі в юнацьких змаганнях U-19, а Кривбас знявся з турніру.
Напередодні Епіцентр пояснив рішення не заявляти команду для участі в Національній лізі U-19 у сезоні-2026/27.