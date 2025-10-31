Пономаренко став найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України U-19

Нападник Динамо Київ Матвій Пономаренко став найкращим бомбардиром у історії чемпіонату України U-19.

У п’ятницю, 31 жовтня, Динамо U-19 у матчі чемпіонату України обіграло Шахтар із рахунком 3:2. Пономаренко у цьому матчі відзначився дублем, забивши на 36 і 54 хвилинах. Для нього ці голи стали 45-м і 46-м відповідно в чемпіонатах України U-19.

Таким чином, Пономаренко став найкращим бомбардиром у історії турніру. До цього рекорд належав Дмитру Кремчаніну, в якого 45 голів.

Для того, щоби побити рекорд, Пономаренку знадобилося чотири сезони, три із яких він провів у Динамо, ще один – у оренді в Зорі. Сумарно Матвій провів у чемпіонаті України U-19 77 матчів: 53 за Динамо та 24 за Зорю.