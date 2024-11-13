Екскапітан Реала: Навіть якщо мені подзвонять з Мадрида, я не повернусь туди

Колишній капітан Реала Начо Фернандес заявив, що не повернеться до Мадрида, якщо клуб його про це попросить.

Про цю заяву 34-річного іспанця розповів Фабріціо Романо.

Недавно "бланкос" до кінця сезону втратили Едера Мілітао, який зноу отримав розрив хрестоподібних зв'язок коліна. Але Начо запевнив, що не збирається в жодному разі повертатися до рідної команди, навіть якщо його про це попросять.

"Ніхто з Реала мені не дзвонив. Навіть якщо вони мені подзвонять, я не повернуся.

Моє рішення було чітким, справа не в тому, буду я грати чи ні... Моя глава там закрита. Я дуже щасливий у Саудівській Аравії, моя увага зосереджена на цьому", – сказав Начо.

Начо Фернандес є вихованцем Реала. Але минулого літа він залишив Мадрид уперше в кар'єрі, адже сторони не продовжили контракт.

У підсумку іспанський захисник переїхав до Саудівської Аравії, де він тепер виступає за Аль-Кадсію. Там Начо зіграв у всіх 12 матчах сезону, провівши на полі весь можливий час.