У Колумбії воротар так відволікав суперника перед пенальті, що на нього впала поперечина

Неймовірний епізод стався у матчі Другої ліги Колумбії між Леонесом та Атлетіко. Голкіпер гостей Хуан Мунера вирішив використати всі можливі способи, щоб психологічно вплинути на суперника перед виконанням пенальті.

На 87-й хвилині кіпер активно стрибав на лінії воріт, рухався з боку в бік та навіть стукав по конструкції воріт, намагаючись максимально відволікти виконавця удару.

Але в якийсь момент ситуація вийшла з-під контролю. За лічені секунди до пенальті поперечина несподівано впала просто на воротаря! На щастя, Мунера не постраждав.

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Після невеликої паузи ворота швидко полагодили, і футболісти нарешті змогли повернутися до головного моменту епізоду.

Пенальті взявся виконувати Мігель Арболеда, але вся ця історія завершилася ще одним сюрпризом — суперник не зміг реалізувати 11-метровий.

Тож попри падіння поперечини та вимушену паузу, всі ці старання воротаря в підсумку виявилися не даремними. Сам матч завершився впевненою перемогою Атлетіко з рахунком 3:0.

Раніше повідомлялося, що в Уругваї голкіпер накинувся на фаната, який хотів побити його одноклубників через поразку у матчі.