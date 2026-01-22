Українська правда
На фронті загинув чемпіон України з греко-римської боротьби

Сергій Шаховець — 22 січня 2026, 15:45
На фронті загинув чемпіон України з греко-римської боротьби
Сергій Шумілов
Греко-римська боротьба України

4 січня 2026 року, боронячи незалежність України, загинув борець Сергій Шумілов. Спортсмену був 31 рік.

Про це повідомляє сторінка у Facebook Греко-римська боротьба.

Сергій Шумілов був вихованцем миколаївської КДЮСШ №1 з греко-римської боротьби та випускником Миколаївького ВУФК.

Борець був багаторазовим чемпіоном та призером всеукраїнських та міжнародних змагань. Був кандидатом у майстри спорту.

На початку повномасштабного вторгнення Росії змінив борцівське трико на військовий піксель.

У захисника України залишилися мати та маленький син, який ростиме без батька.

Раніше повідомлялося про смерть колишнього захисника харківського Металіста Павла Андрєєва. З початку 2022 року він був у лавах ЗСУ, звідки звільнився через важку хворобу.

