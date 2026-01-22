На фронті загинув чемпіон України з греко-римської боротьби

4 січня 2026 року, боронячи незалежність України, загинув борець Сергій Шумілов. Спортсмену був 31 рік.

Сергій Шумілов був вихованцем миколаївської КДЮСШ №1 з греко-римської боротьби та випускником Миколаївького ВУФК.

Борець був багаторазовим чемпіоном та призером всеукраїнських та міжнародних змагань. Був кандидатом у майстри спорту.

На початку повномасштабного вторгнення Росії змінив борцівське трико на військовий піксель.

У захисника України залишилися мати та маленький син, який ростиме без батька.

