На війні загинув 21-річний фанат Динамо

Микола Дендак — 11 листопада 2025, 16:59
Данило “Рамірес” Пленус
WBC | Ультрас Динамо

На війні проти Росії під час виконання бойового завдання загинув фанат київського Динамо Данило "Рамірес" Пленус. Йому був лише 21 рік.

Про це повідомив Telegram-канал "WBC | Ультрас Динамо".

"Йому був всього 21 рік… Попереду було ціле життя, але він обрав шлях воїна – шлях захисника. На жаль, під час виконання бойового завдання його серце зупинилося… Данило був дотичний до колективу Viva Kyiv, з яким проходив свої перші бійки у лісі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на війні з Росією загинув Михайло Терещенко – вітчим півзахисника Олександрії Назара Прокопенка.

