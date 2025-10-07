На війні з Росією загинув уболівальник Динамо

Війна забрала життя уболівальника Динамо Київ Євгена "Жмена" Лукʼянюка.

Про це повідомляє WBC | Ультрас Динамо.

Євген був військовослужбовцем 210-го окремого штурмового полку. Загинув 3 жовтня на Запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання.

"Євген був гідним сином своєї країни та вірним уболівальником Динамо до останнього дня. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Євгена. Вічна памʼять Герою", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими окупантами загинув Андрій Соловей, батька 17-річного воротаря команди Максима Солов'я.