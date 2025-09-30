На війні з Росією загинув батько гравця Металіста 1925

На війні з російськими окупантами загинув Андрій Соловей, батька 17-річного воротаря команди Максима Солов'я.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Андрій Соловей служив у 225-му окремому штурмовому полку, який був заснований на базі батальйону. Інші деталі не розголошуються.

"Металіст 1925 висловлює щирі співчуття Максиму та його родині у зв’язку з тяжкою втратою", - йдеться в повідомленні.

