На війні з Росією загинув батько гравця Металіста 1925

Олександр Булава — 30 вересня 2025, 23:11
На війні з російськими окупантами загинув Андрій Соловей, батька 17-річного воротаря команди Максима Солов'я.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Андрій Соловей служив у 225-му окремому штурмовому полку, який був заснований на базі батальйону. Інші деталі не розголошуються.

"Металіст 1925 висловлює щирі співчуття Максиму та його родині у зв’язку з тяжкою втратою", - йдеться в повідомленні.

Раніше на війні з Росією загинув український тренер з легкої атлетики.

