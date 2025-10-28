На війні з Росією загинув відомий ультрас Динамо

Відомий Ультрас Динамо Вадим Підлипенський загинув на війні з Росією.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Боєць із позивним Рамштайн загинув 25 жовтня під час виконання бойового завдання біля Лиману.

З середини 2000-х років Вадим їздив на виїзні матчі Динамо, мав стосунок до кількох фанатських колективів і запам’ятався друзям та однодумцям своїм гумором та доброю вдачею, адже завжди був душею компанії.

"Це ще одна непоправна втрата для нашого фанатського руху. Вічна пам'ять і шана Герою, який віддав життя за нашу країну. Нехай спочиває з миром. Завжди будемо пам'ятати про його героїчний подвиг", – йдеться в повідомленні клубу.

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими окупантами загинув Андрій Соловей, батька 17-річного воротаря команди Максима Солов'я.