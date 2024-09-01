На війні загинув ультрас ЦСКА Київ
На українсько-російській війні загинув фанат київського ЦСКА Максим Тичмина.
Про це повідомив Олег Помаха на сторінці в Instagram.
Тичмина був оператором взводу протитанкових ракетних комплексів. До цього брав участь в обороні Києва, в боях під Бахмутом, Авдіївкою та на Слобожанщині. Під час 11 денного бойового завдання при виході на ротацію його життя обірвав ворожий скид.
В цивільному житті Максим був спортсменом, займався самбо та був представником руху ЦСКА Київ (Armi Legion). У нього залишилась маленька однорічна донька.
Нагадаємо, декілька днів тому стало відомо, що у бою поліг колишній боксер збірної України Денис Ящук.