На війні загинув колишній боксер збірної України

На війні з Росією загинув колишній боксер збірної України Денис Ящук.

Про це повідомляє Luckypunch.net.

"Жорстока війна, яку Росія розвʼязала проти українського народу, забрала життя ще одного представника боксу. Захищаючи батьківщину, своє життя віддав колишній боксер збірної України Денис Ящук", — йдеться у дописі.

Денис був вихованцем боксерського клубу "Максим" у Нетішині, Хмельницька область. Він виступав у ваговій категорії до 52 кг та здобув звання Майстра спорту міжнародного класу, брав участь у змаганнях у складі національної збірної та "Українських Отаманів". У 2011 році здобув срібну медаль своєї вагової категорії на чемпіонаті Європи серед студентів.

Нагадаємо, раніше стало відомо про загибель колишнього тренера Київ-Баскета Дмитра Марховського, вихованця львівських Карпат Ігора Северенчука, і чемпіона України та Європи з паверліфтингу Андрія Мазановича.