Мотор не знає, що таке поразка, Одеса продовжила перемагати в 11 турі Суперліги

У суботу, 22 березня, відбулися чотири матчі 11 туру української Суперліги з гандболу.

У першому поєдинку цього ігрового дня Донбас впорався із Хмельницьким, після чого лідер чемпіонату України Мотор продовжив свою переможну серію, обігравши київський СКА-ШВСМ.

Ізмаїл продовжує боротися за місце в Топ-4. Для цього команда з однойменного міста перемогла абсолютного аутсайдера львівський СКА. А один з лідерів змагання Одеса завдала чергової поразки ужгородським Карпатам.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга

11 тур, 22 березня

Донбас – Хмельницький 30:21 (12:11)

Мотор (Запоріжжя) – СКА-ШВСМ (Київ) 41:27 (19:8)

СКА Львів – Ізмаїл 30:38 (15:16)

Одеса – Карпати (Ужгород) 32:26 (16:11)

Мотор залишився лідером Суперліги, який ще не знаю смаку поразок цього сезону. Одеса з двома поразками маю однакову кількість очок із запоріжцями (по 60), зігравши при цьому на два матчі більше.

Донбас своєю перемогою збільшив до 12 очок перевагу над СКА-ШВСМ, який закриває квартет команд, які претендують на участь в етапі переможців.

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