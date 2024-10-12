Одеса здолала ЦСКА Київ у третьому турі Суперліги
Федерація гандболу України
Сьогодні, 12 жовтня, відбулися матчі третього туру гандбольної Суперліги України.
У першому поєдинку ігрового дня ЦСКА Київ поступився Одесі. 8 голів Марата Сагдєєва та 7 голів Дениса Саварина принесли перемогу команді. Одесити від початку чемпіонату не втратили жодного очка – 4 перемоги з 4.
У другому матчі Ізмаїл мінімально переграв ужгородські Карпати. Команди йшли одна біля одної з рахунку 19:19, тож долю зустрічі вирішив єдиний гол.
Чемпіонат України з гандболу – Суперліга
3 тур, 12 жовтня
Одеса – ЦСКА Київ 35:29 (20:12, 15:17)
Карпати – Ізмаїл 24:25 (10:13, 14:12)
Нагадаємо, у минулому розіграші чемпіоном України став запорізький Мотор. Одеса гарантувала собі друге місце, а Донбас завершив сезон на третій сходинці.