Воротар Партизана: Пропустити 9 голів — це ганьба

Воротар сербського Партизана Александар Йованович емоційно відреагував на поразку у двох матчах кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти київського Динамо.

Його слова передає b92.net.

"Ганьба, це ганьба! Нам має бути соромно, усім, хто був частиною цієї гри. Ніколи в моїй кар'єрі не траплялося такого, щоб я пропустив дев'ять голів у двох іграх. Хоч у мене зараз гаряча голова, і я нервую. Але ми всі тут повинні нервувати", — сказав голкіпер.

Нагадаємо, у Белграді Динамо вдруге принизило Партизан, розгромивши його з рахунком 3:0, завдяки чому гарантувало собі єврокубкову осінь. Раніше сербський клуб поїхав на товариський турнір у Росію, а головний тренер команди Александар Станоєвич порівняв київське Динамо з московським, та заявив, що команда і фанати підтримують братні стосунки з ЦСКА десятиліттями.