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П'янич близький до переходу у ЦСКА

Володимир Кук — 24 вересня, 21:57
П'янич близький до переходу у ЦСКА
Міралем П'янич
Боснія і Герцеговина

Колишній півзахисник Ювентуса Міралем П'янич близький до переходу у московський ЦСКА.

Про це повідомляє BH Live.

За інформацією джерела, 34-річний гравець вже завтра, 25 вересня, пройде медичний огляд. Обидві сторони домовились про контракт до 2025 року з опцією про продовження угоди ще на один рік. Зарплата гравця складатиме 1 мільйон євро плюс можливі бонуси.

У сезоні-2023/24 боснійський опорник зіграв 32 матчі на клубному рівні за Аль-Шарджа (Об'єднані Арабські Емірати), у яких відзначився 7 результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 3 мільйони євро.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, П'янич відмовився грати товариський матч проти збірної агресора.

Боснія і Герцеговина Міралем П'янич ЦСКА Аль-Шарджа

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