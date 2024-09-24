П'янич близький до переходу у ЦСКА
Міралем П'янич
Боснія і Герцеговина
Колишній півзахисник Ювентуса Міралем П'янич близький до переходу у московський ЦСКА.
Про це повідомляє BH Live.
За інформацією джерела, 34-річний гравець вже завтра, 25 вересня, пройде медичний огляд. Обидві сторони домовились про контракт до 2025 року з опцією про продовження угоди ще на один рік. Зарплата гравця складатиме 1 мільйон євро плюс можливі бонуси.
У сезоні-2023/24 боснійський опорник зіграв 32 матчі на клубному рівні за Аль-Шарджа (Об'єднані Арабські Емірати), у яких відзначився 7 результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 3 мільйони євро.
Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, П'янич відмовився грати товариський матч проти збірної агресора.