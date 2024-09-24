П'янич близький до переходу у ЦСКА

Колишній півзахисник Ювентуса Міралем П'янич близький до переходу у московський ЦСКА.

Про це повідомляє BH Live.

За інформацією джерела, 34-річний гравець вже завтра, 25 вересня, пройде медичний огляд. Обидві сторони домовились про контракт до 2025 року з опцією про продовження угоди ще на один рік. Зарплата гравця складатиме 1 мільйон євро плюс можливі бонуси.

🇧🇦 OFFICIAL: Miralem Pjanić to have medical tomorrow ahead of a 1+1 deal (€1m/year + bonuses) backed by manager Nikolić 🇷🇸



Mire is back to playing football and will join Russian side CSKA Moscow! 🇷🇺 pic.twitter.com/KKMqVonMMz — BH Live 🇧🇦 (@BHlive_official) September 24, 2024

У сезоні-2023/24 боснійський опорник зіграв 32 матчі на клубному рівні за Аль-Шарджа (Об'єднані Арабські Емірати), у яких відзначився 7 результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 3 мільйони євро.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, П'янич відмовився грати товариський матч проти збірної агресора.