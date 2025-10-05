На війні з Росією загинув уболівальник Карпат

На війні з російськими окупантами загинув 27-річний Руслан Загурський з позивним Хабіб, який був фанатом львівських Карпат.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Руслан народився у Львові. З юних років проявляв себе як активна та різностороння людина: займався дзюдо, ММА, та мотоспортом. У 17 років почав їздити на матчі Карпат і з того часу залишався вірним клубу

З перших днів повномасштабної війни Руслан добровольцем вступив до лав ЗСУ, служив у 125-й окремій важкій механізованій бригаді. Пройшов шлях від солдата до молодшого лейтенанта. Захищав Україну на Запорізькому, Південно-Слобожанському та Донецькому напрямках.

30 вересня 2025 року під час евакуації поранених побратимів Хабіб загинув, виконуючи бойове завдання.

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими окупантами загинув Андрій Соловей, батька 17-річного воротаря команди Максима Солов'я.