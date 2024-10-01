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Бійці ЗСУ ліквідували головного тренера збірної Кемеровської області з карате

Денис Шаховець — 1 жовтня, 14:40
Бійці ЗСУ ліквідували головного тренера збірної Кемеровської області з карате
Олексій Ходикін

Головний тренер збірної Кемеровської області з карате Олексій Ходикін, який воював у складі російських окупаційних військ, був ліквідований бійцями Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба Федерації карате Росії.

Зазначається, що Олексій Ходикін, який також був головою Федерації карате Новокузнецька, добровільно вирішив воювати проти українського народу.

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У Новокузнецьку, де знищений окупант проживав, у нього залишилися дружина та двоє дочок. Він був частиною повітрянодесантних військ Росії.

Цікаво, що у березні цього року Олексій Ходикін проходив навчання перед відправленням на фронт. Тобто тривалість його життя у зоні бойових дій склала близько пів року.

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