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Арсенал може підписати вільного агента на тлі жахливої кількості травми

Володимир Максименко — 14 лютого 2025, 17:45
Арсенал може підписати вільного агента на тлі жахливої кількості травми
Мікель Артета
Getty images

Лондонський Арсенал готовий розглянути можливість підписання вільного агента на тлі великої кількості травм.

Про це повідомив Мікель Артета в інтерв'ю клубній пресслужбі.

За словами фахівця, "каноніри" розглянуть усі пропозиції на ринку, після чого прийматимуть відповідне рішення.

Зазначимо, що наразі в лазареті команди перебувають Габріель Жезус, Габріель Мартінеллі, Такехіро Томіясу, Кай Гаверц та Букайо Сака.

Це означає, що атакувальні можливості Арсенала вже скоротилися до Леандро Троссарда, 17-річного Ітана Нванері та Рахіма Стерлінга.

Наступний матч лондонці зіграють проти Лестера в межах 25 туру АПЛ, який відбудеться завтра, 15 лютого. Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.

Раніше Артета прокоментував травму Гаверца та висловився про перебіг відновлення Сака.

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