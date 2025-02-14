Арсенал може підписати вільного агента на тлі жахливої кількості травми

Лондонський Арсенал готовий розглянути можливість підписання вільного агента на тлі великої кількості травм.

Про це повідомив Мікель Артета в інтерв'ю клубній пресслужбі.

За словами фахівця, "каноніри" розглянуть усі пропозиції на ринку, після чого прийматимуть відповідне рішення.

Зазначимо, що наразі в лазареті команди перебувають Габріель Жезус, Габріель Мартінеллі, Такехіро Томіясу, Кай Гаверц та Букайо Сака.

Це означає, що атакувальні можливості Арсенала вже скоротилися до Леандро Троссарда, 17-річного Ітана Нванері та Рахіма Стерлінга.

Наступний матч лондонці зіграють проти Лестера в межах 25 туру АПЛ, який відбудеться завтра, 15 лютого. Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.

Раніше Артета прокоментував травму Гаверца та висловився про перебіг відновлення Сака.