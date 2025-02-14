Ми вже звикли, – Артета прокоментував велику кількість травм в Арсеналі

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета прокоментував велику кількість травм у команді, а також висловився про перебіг відновлення Букайо Сака.

Слова фахівця наводить пресслужба "канонірів".

"Травма Гаверца – це сильний удар, але ми вже достатньо пройшли цього сезону. Ми грали без Саліба, Едегора, Вайта, граємо без Томіясу, Калафьорі не було два місяці. Це просто черговий виклик. Ми мали дуже багато проблем протягом сезону, але все ще там, де ми є. Команда та я вже звикли до цього.

Сака? У нього довгострокова травма, що ви хочете скоріше? Він зараз на ранній стадії реабілітації, ми зможемо щось прогнозувати трохи згодом.

Що стосується Вайта, то він зможе зіграти проти Лестера. Втім, ми ще маємо контролювати його навантаження". – розповів Артета.