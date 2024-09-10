Ва-банк, або останній шанс. На що ставити в матчі Чехія — Україна

Збірна України готується до гри проти Чехії. Матч відбудеться 10 вересня о 21:45. Черговий гостьовий для "синьо-жовтих" поєдинок має неабияке значення для обох команд. На що ж звернути увагу всім, хто любить полоскотати свої нерви?

На думку бейтингового оператора FAVBET, у другому матчі збірної України в престижного змаганні для національних команд цікавих варіантів, які приваблюють можливістю вибору, вистачає. Чемпіон виділяє для своїх читачів три такі змоги.

Жага господарів, яка трансформується у нестримність

Практика показує, що збірну Чехії грубою командою не назвеш. Господарі не отримували більш як 2 попередження у основний час за підсумками 7 попередніх домашніх зустрічей у ЛН. Проте зважаючи на обставини та важливість гри, це саме той випадок, коли варто зіграти від зворотного.

Фото: Дан Балашов

Поширена й справедлива думка полягає в тому, що британські арбітри надають перевагу манері суддівства, згідно якої чи не максимальну свободу дій отримують обидві команди — зайвих свистків у матчах за участі таких представників Феміди не буде. Однак статистика шотландця Джона Бітона, який буде працювати на нашому матчі, говорить про інше. Протягом сезонів 2023/24 та 2024/2025 цей дядько обслуговував 5 матчів на міжнародному рівні. У цих іграх він дістав із кишені 27 карток жовтого кольору, у середньому за гру — 5,4. Також Бітон двічі футболістів із поля вилучав. Зважаючи, що в середньому за гру він фіксує 22 порушення, це — височезний показник. До слова, він ще й пенальті призначити не проти — вірогідність такого розвитку подій становить 40%. Зважаючи на те, яке налаштування декларують господарі, на цьому варто зіграти. Чехи не будуть стримувати себе у бажанні швидше відібрати м'яча, а Україна спробує використати свою номінальну перевагу внизу.

Ставка: Чехія жовті картки ІТБ (2) за 1,73 в БК "Фавбет"

Атаки широким фронтом

Чехія — команда, яка робить ставку на гру на другому поверсі, а також активно залучає фланги для втілення такої стратегії. Увечері 10 вересня на "Фортуна арені" вчергове побачимо футбол, за яким господарі спробують використати крила атаки для закидань, прострілів, та й, врешті, головного для забитих м'ячів — удари. Не варто забувати й про спроможності України, яка відсиджуватися в обороні так само не буде, а наявність Андрія Ярмоленка, Віктора Циганкова та Михайла Мудрика дозволяє гостям претендувати на свої приємності біля воріт суперника.

Фото: Дан Балашов

Щонайменше 8 кутових у основний час команди виконували за підсумками 7 із попередніх 8 домашніх ігор Чехії у Лізі націй. Цього разу є всі передумови для того, щоб тенденція отримала своє продовження.

Ставка: Кутові ІТБ (8,5) за 1,86 в БК "Фавбет"

Не гол — Шик

Після гучної невдачі з грузинами наставник Чехії Іван Гашек натякнув на свою можливу відставку. Мовляв, піду, якщо не вдасться досягти результат з Україною. Це матиме свій відбиток на діях його команди на полі.

Фото з соціальних мереж

Зокрема, з боку окремих футболістів. Напередодні ми розповіли про головну ударну силу господарів — це Патрік Шик. У попередньому розіграші ЛН господарі програли лише Португалії. Чехи здолали Швейцарію (2:1), підписали мирову з Іспанією (2:2). До слова, Україна в останніх матчах у ЛН, де за протоколом була гостем, поступилася за підсумками 5 зустрічей, перегравши тільки такі команди, як Вірменія та Ірландія. Шик — один із тих футболістів, з якими в Гашека встановився особливий зв'язок. Саме тому нападник докладе усіх зусиль, щоб врятувати "свого" тренера.

Ставка: Шик заб'є за 3,00 в БК "Фавбет"