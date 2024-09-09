ШИКарні перспективи? Хто він — головна загроза збірній України в складі Чехії

Після поразки від Албанії наступним суперником збірної України буде команда Чехії. Як і "синьо-жовті", земляки Домініка Гашека матч першого туру Ліги націй провели вкрай невдало.

Програш збірній Грузії змусить Чехію обов’язково виправляти ситуацію в домашньому матчі з командою Сергія Реброва. Для цього колектив іншого Гашека, але вже "футбольного" — Івана, задіє усі наявні ресурси. Серед них — і футболіста, який є найвідомішим у складі суперника "синьо-жовтих".

Чемпіон знайомить читачів із гравцем, який після початку сутички команд 10 вересня о 21:45 стане однією з центральних фігур на "Фортуна арені" у Празі.

Той, хто не користується довірою в клубі-сенсації

28-річний Патрік Шик — зірка збірної Чехії №1. У футбольному складі країни, яка виграла чемпіонат світу з хокею, неабияким авторитетом користується капітан Томаш Соучек, проте останній — опорний півзахисник, який на полі має зовсім не таку яскраву роль, як центральний форвард.

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Тим більше, коли мова йде про нападника самого леверкузенського Баєра — головного порушника спокою у провідних чемпіонатах клубної Європи. Однак в улюбленця "Енфілд Роуд" Хабі Алонсо Шик — фігура не вельми популярна. Якщо у попередньому сезоні Шик зіграв за Баєр 33 матчі у всіх турнірах і забив 13 м'ячів, з яких 6 — у Лізі Європи та Кубку Німеччини, то в нинішньому розіграші на його рахунку 120 хвилин у 3 іграх та 1 гол. І — нове випробування дефіцитом уваги від Алонсо, який бачить основним на його позиції іншого виконавця.

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Ще перед завершенням розіграшу-2024 у ЗМІ було немало повідомлень про можливий відхід нападника. Чи не найбільш наполегливим претендентом на чеха був турецький Бешикташ. Як стверджували декілька джерел, офіційні представники "чорних орлів" виходили на зв'язок із Баєром, і влітку між клубами були неодноразові контакти на тему можливого переїзду форварда у Стамбул. Однак у підсумку Бешикташ задовольнився Чіро Іммобіле, а Патрік залишився дублером Віктора Боніфаса на "БайАрені".

Головна ударна сила, незважаючи ні на що

Та в головній команді Чехії Шик є тим, хто не гратиме хіба що через непереборні обставини. Звісно, його безальтернативність багато в чому викликана сумнівними навичками та уміннями конкурентів. Красномовний факт: головний конкурент Шика, представник іншого німецького клубу Гоффенгайма Адам Гложек, у 35 матчах за збірну забив… 2 м’ячі. Для порівняння, показник Шика дорівнює 20 голам у 41 грі.

Серед забитих Шиком за збірну Чехії м'ячів і взяття воріт Шотландії на Євро-2020, оформлене майже з центра поля. У підсумку цей гол дозволив Шику номінуватися на премію Пушкаша, та ще раз нагадати світу про те, що колись про нього говорили як про претендента на потрапляння в сонм найкращих у своєму амплуа.

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Заявив про себе Шик і на останньому форумі кращих європейських збірних. У поєдинку другого туру групового раунду Євро-2024 чехи зустрічалися з тою ж таки збірною Грузії, і тоді зіграли 1:1. За Чехію забив саме герой нашої розповіді. Та цей м'яч став важливим не тільки з точки зору турнірних надбань його команди. Шик також став найкращим бомбардиром в історії збірної Чехії на першостях Європи. Тепер на його рахунку 6 голів у 7 матчах.

Перший після головного

Найкращі часи збірної Чехії — точно позаду й, можливо, ще попереду. Проте аж ніяк не зараз. Так вже склалося, що найвагоміші досягнення цій національній команді підкорювалися на першостях Європи, тоді як мундіалі, за винятком ЧС-2006, чехам не підкорюються ще на стадії кваліфікації. На континентальних змаганнях чехи підкорювали планку фіналу турніру, що сталося в 1996-му, за 8 років були ще у півфіналі, а далі бодай повторити досягнення попередників наступним поколінням не вдавалося, а чвертьфінал ставав максимумом реальності надій.

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Такий стан справ аж ніяк не випадковий. Минулі успіхи Чехії пов'язані з дійсно золотою плеядою виконавців, якою могли орудувати далеко не зіркові місцеві наставники. Усім відомі імена не так давно одного з найкращих голкіперів світу Петра Чеха, найкращого бомбардира в історії команди й убивці найпотужніших захисників Яна Коллера, а також Томаша Росицьки, Мілана Бароша, Патріка Бергера, Владіміра Шміцера та Карела Поборськи. Та головною зіркою в історії чеського футболу був і залишається в пам'яті інший футболіст.

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Це Павел Недвед. Легенда Спарти, Лаціо та Ювентуса, Павел не є рекордсменом за показниками проведених матчів та забитих м'ячів, проте саме він є найбільш відомим та славетним футболістом у історії цієї збірної. І саме з ним порівнюють Шика. Не тільки на початках кар'єри нападника, коли оптимісти пророкували йому успіх у великих клубах провідних чемпіонатів, а й нині, коли вже 28-річний форвард є зіркою першої величини хіба що в очах саме чеських уболівальників. Шик уособлює надії та сподівання так, як сталося після того голу на Євро-2020. Так, як було після перевершення рекорду результативності на ЧЄ цього літа. І так, як нового дива від нього чекають і в матчі з Україною після ганьби з грузинами.