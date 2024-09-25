Сюрприз від киян та перебіг, якого не очікують. 3 перспективні ставки на матч Динамо – Лаціо

Київське Динамо проведе матч 1 туру основного раунду Ліги Європи. Суперником українського клубу буде італійський Лаціо. Гра пройде 25 вересня, початок о 22:00.

На думку бейтингового оператора FAVBET, у матчі, який відбудеться в німецькому Гамбурзі, вигідних варіантів для любителів азарту вистачає. Чемпіон виділяє для своїх читачів 3 такі змоги.

Буде гаряче й водночас жорстко з обох сторін

Для тих, хто очікує від гри боротьби ледь не за кожен клаптик поля, матч має сподобатися. Бо ж є усі передумови очікувати від команд підвищеної концентрації та бажання довести, хто буде володарювати в центрі поля та та інших плацдармах. Зокрема, варто звернути увагу на те, що за гостей, вірогідно, зіграють не всі основні футболісти. Це означає, що гравці найближчого резерву з подвоєною енергією кинуться доводити своєму наставнику, що варті більшої довіри.

ФК Динамо Київ

Крім того, на сценарій з підвищеним показником санкцій до футболістів вказують два фактори. Глядачі бачили щонайменше 5 карток жовтого кольору в основний час у 6 із попередніх 8 ігор Лаціо в Лізі Європи. Потребує додаткової уваги й персона судді. Матч обслуговуватиме грек Тасос Сідіропулос. На міжнародному рівні протягом сезонів 2022/23–2024/25 він провів 5 матчів. І цифри в його матчах більш ніж показові. Цей пан витягнув із кишені 32 попередження, тобто в середньому за матч – 6,4 картки жовтого кольору. Усього за 5 ігор він встиг 3(!) рази футболістів із поля вилучити. В середньому за гру він фіксує 27 порушень, а вірогідність призначення пенальті так само немаленька – 40%.

Ставка: Жовті картки ІТБ (4,5) за 1,52 у БК "Фавбет"

Кадрове питання, яке на користь Динамо

Ми вже згадали, що в складі номінальних гостей варто очікувати масштабної ротації на гру. Як пишуть деякі зарубіжні ЗМІ, можуть залишитися на лаві, а то й поза грою, одразу 8 футболістів основи "орлів".

Так, статистика нібито говорить на користь італійців. Мова про те, що в 13 останніх іграх у ЛЄ "орли" програли усього тричі (+4=6-3). Але варто звернути найприскіпливішу увагу на показники римлян у цьому турнірі саме на виїзді. І тут ми бачимо зовсім іншу картинку. Лаціо не виграв за підсумками 4 попередніх ігор у Лізі Європи в гостях, з яких 3 програв. І в суперниках у колишнього клубу Павела Недведа були зовсім не гранди міжнародного масштабу – Порту, Мідтьюлланд, Штурм та Феєнорд. За таких обставин замахнутися на залікові бали киянам, як виглядає, цілком під силу.

Ставка: 1Х за 1,70 а БК "Фавбет"

Команди, які вміють забивати

Український клуб забивав у 10 із попередніх 12 матчів із початку поточного сезону, проте зберігав свої ворота недоторканими лише у 5 випадках. У останній грі з Рухом Динамо не забило вперше в УПЛ та вдруге з початку розіграшу-2024/25 загалом. Тут варто згадати, що навіть з урахуванням чутливої поразки в домашньому матчі з Зальцбургом, "біло-сині" здолати австрійський бар'єр могли, проте з 19 нанесених ударів по воротам суперника в отвір влучили лише раз – це й було взяття воріт опонента. Такий показник говорить про неабиякий потенціал у атаці.

ФК Динамо Київ

Лаціо наразі не вражає в Серії А. Показник +2=2-1 – не той, із яким можна будувати сміливі плани. У єврокубках римляни проведуть першу гру, а в чемпіонаті Італії в усіх 5 поєдинках забивали обидві команди. Це ще раз вказує на те, що й на "Фолькспаркштадіоні" нас очікує матч, у якому високі шанси відзначитися в обох сторін.

Ставка: Обидві заб'ють за 1,85 у БК "Фавбет"