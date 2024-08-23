Конкуренція Циганкову: Жирона оформила рекордний трансфер нігерійського вінгера

Каталонська Жирона, за яку грає українець Віктор Циганков, підписала нігерійського вінгера Вотфорда Ясера Аспрілью.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт із футболістом підписано до 2030 року. Сума трансферу становить 18 мільйонів євро без урахування бонусів, це рекордний показник для Жирони. Попереднім рекордом жиронців був нападник Браги Абель Руїс, його підписали за 9 млн євро.

BENVINGUT YÁSER! 👋 — Girona FC (@GironaFC) August 23, 2024

В минулому сезоні Ясер провів 47 матчів за Вотфорд, у яких забив 6 голів та віддав 8 асистів. Зазначимо, що основна позиція футболіста — правий вінгер, як і у Циганкова. Для порівняння — Віктор у сезоні-2023/24 зіграв 34 матчі, забив 8 голів та оформив 7 гольових передач.

Але проблем із сильною конкуренцією не має виникнути, адже Аспрілья непогано себе почуває граючи на лівому фланзі, який зараз вільний, через перехід Труа Савіньйо у Манчестер Сіті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "червоно-білі" підпишуть голкіпера Марселя Пау Лопеса.