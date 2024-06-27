Жирона підписала нападника Браги Руїса

Іспанський нападник Браги Абель Руїс перейшов до каталонської Жирони.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що контракт із футболістом підписаний терміном на 5 років, до червня 2029 року. У сезоні-2023/24 іспанець зіграв 48 матчів, забив 8 м'ячів та віддав 3 гольові передачі.

BENVINGUT ABEL! 👋 — Girona FC (@GironaFC) June 27, 2024

Наразі основним нападником Жирони є українець Артем Довбик, який у минулому сезоні став найкращим бомбардиром Ла Ліги, забивши 24 м'ячі.

Раніше повідомлялося, що на українського нападника претендують Атлетико Мадрид, Наполі, Мілан та інші європейські клуби. Нещодавно з’являлася інформація, що Довбик уже досяг принципової домовленості з однією з вищеперерахованих команд.

Пізніше директор Жирони Енріке Карсель заявив, що не хоче продавати Артема, але готовий його відпустити за 40 млн євро.