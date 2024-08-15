Жирона підпише голкіпера Марселя

Голкіпер Марселя Пау Лопес завершує перехід в іспанську Жирону.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Перехід 29-річного воротаря відбудеться на правах оренди з правом викупу. Зазначається, що Лопес вже підписав контракт з "червоно-білимим".

По завершенню сезону каталонці зможуть викупити контракт футболіста за 6,5 млн євро.

Лопес виступає Марсель з червня 2022 року після переходу з Роми. Його договір з французьким клубом розрахований до літа 2026 року. У минулому сезоні він відіграв 49 матчів.

Нагадаємо, в це міжсезоння Жирона продала одразу кілька ключових гравців, зокрема Артема Довбика, Алейша Гарсію, Савіньйо та інших.

Минулого сезону "червоно-білі" встановили найкраще досягнення в історії клубу, посівши третє місце чемпіонату Іспанії.