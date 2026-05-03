Відомий англійський клуб звільнив головного тренера
Клуб Чемпіоншипа Вотфорд звільнив головного тренера команди, Еда Стілла.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Разом зі Стіллом Вотфорд покинув його асистент Карім Бельхосін.
Стілл очолював Вотфорд з лютого поточного року. Під його керівництвом команда провела 15 матчів, у яких здобула всього 3 перемоги та зазнала 8 поразок. До цього Стілл працював із Шарлеруа, Ейпеном, Кортрейком та протягом двох матчів виконував обов'язки головного тренера Андерлехта.
У поточному сезоні Чемпіоншипа, який завершився напередодні, Вотфорд посів 16 місце з 24 команд, набравши 57 очок у 46 матчах.
Нагадаємо, за підсумками сезону-2025/26 прямі путівки з Чемпіоншипа в АПЛ завоювали Ковентрі та Іпсвіч. Ще одна буде розіграна в плейоф між Мілволлом, Саутгемптоном, Мідлсбро та Халл Сіті. Вотфорд востаннє грав у АПЛ в сезоні-2021/22.