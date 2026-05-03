Відомий англійський клуб звільнив головного тренера

Олег Дідух — 3 травня 2026, 16:06
Клуб Чемпіоншипа Вотфорд звільнив головного тренера команди, Еда Стілла.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Разом зі Стіллом Вотфорд покинув його асистент Карім Бельхосін.

Стілл очолював Вотфорд з лютого поточного року. Під його керівництвом команда провела 15 матчів, у яких здобула всього 3 перемоги та зазнала 8 поразок. До цього Стілл працював із Шарлеруа, Ейпеном, Кортрейком та протягом двох матчів виконував обов'язки головного тренера Андерлехта.

У поточному сезоні Чемпіоншипа, який завершився напередодні, Вотфорд посів 16 місце з 24 команд, набравши 57 очок у 46 матчах.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2025/26 прямі путівки з Чемпіоншипа в АПЛ завоювали Ковентрі та Іпсвіч. Ще одна буде розіграна в плейоф між Мілволлом, Саутгемптоном, Мідлсбро та Халл Сіті. Вотфорд востаннє грав у АПЛ в сезоні-2021/22.

