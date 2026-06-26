На ЧС-2026 повторили історичний рекорд за кількістю автоголів

На чемпіонаті світу 2026-го року було зафіксовано повторення рекорду за кількістю м'ячів, забитих у власні ворота.

Про це повідомляє Squawaka.

Це трапилося під час поєдинку третього туру групового етапу між національними командами Тунісу та Нідерландів. На 3-й хвилині зустрічі гравець туніської збірної Еллі Скірі відзначився автоголом, відкривши рахунок на користь "помаранчевих".

Цей м'яч, який був забитий у власні ворота, став уже 12-м від початку поточного мундіалю. Завдяки цьому турнір 2026 року зрівнявся з показником світової першості 2018-го року, де за всі матчі також було зафіксовано 12 автоголів.

Варто зауважити, що рекордний показник вдалося повторити ще до завершення матчів групового етапу. Попереду команди мають зіграти ще близько 50 поєдинків, тому ймовірність встановлення нового абсолютного рекорду турніру залишається вкрай високою.

Нагадаємо, що в останньому своєму матчі на груповому етапі німці поступилися Еквадору з рахунком 1:2. Завдяки цьому "Ла Трі" буде конкурувати у рейтингу команд, які посіли третє місце. Також Кот-д'Івуар обіграв Кюрасао (2:0) та вперше у своїй історії вийшов до плейоф мундіалю.