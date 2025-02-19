На матч Роми призначили суддю, який погрожував футболісту смертю

Скандального італійського арбітра Фабіо Мареску призначили на матч 26 туру Серії А Рома – Монца.

Про це повідомляє Goal.com.

43-річний рефері не обслуговував матчів Серії А з кінця серпня минулого року. Наприкінці вересня він потрапив у скандал, через який був відсторонений від роботи як Федерацією футболу Італії, так і УЄФА.

27 вересня він обслуговував матч чемпіонату Кувейту та під час поєдинку погрожував смертю гравцеві Аль-Арабі Халеду Аль Муршеду. Вони зіткнулися під час матчу, і Мареска зреагував на це зіткнення дуже агресивно.

Матч Рома – Монца відбудеться в понеділок, 24 лютого, початок – о 21:45 за київським часом.

У четвер, 20 лютого на Рому чекає матч плейоф Ліги Європи проти Порту, початок – о 22:00.