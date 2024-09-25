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Менше 20% від місткості стадіону: стало відомо, скільки гладачів відвідає матч Динамо – Лаціо

Руслан Травкін — 25 вересня, 14:55
Менше 20% від місткості стадіону: стало відомо, скільки гладачів відвідає матч Динамо – Лаціо
Динамо

На матч Динамо – Лаціо, який пройде у місті Гамбург на стадіоні "Фолькспаркштадіон", продано трохи більше 10 тисяч квитків.

Про це повідомляє італійське видання Corriere dello Sport.

Джерело інформує, що "орлів" із цих 10 тисяч буде підтримувати 837 вболівальників. Сама арена вміщує 57 тисяч глядачів.

Крім Лаціо, "біло-сині" на цій арені також зіграють з угорським Ференцварошем (7 листопада), чеською Вікторією (28 листопада) і латвійським РФШ (30 січня).

Нагадаємо, Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі Динамо – Лаціо, починаючи з 21:30 за київським часом.

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