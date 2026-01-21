Божевільний фанат підпалив статую Роналду на Мадейрі і влаштував дикий танець

На рідному острові Кріштіану Роналду, Мадейрі, стався шокуючий інцидент. Невідомий молодик підпалив бронзову статую CR7, розташовану поблизу музею легендарного футболіста у столиці острова – Фуншалі.

Зловмисник сам зняв усе на відео: він облив скульптуру легкозаймистою рідиною, підпалив її запальничкою, а коли полум'я охопило статую (і ледь не перекинулося на його одяг), відійшов убік та почав танцювати під реп-музику, яку приніс із собою в колонці.

Відео було опубліковане в Instagram на акаунті zaino.tcc.filipe, де автор називає себе "freestyler та місцевий житель". Ще більше обурення викликав підпис до ролика:

"Останнє попередження від Бога, Кріштіану".

Поки що невідомо, чи зазнала статуя незворотних пошкоджень – полум'я швидко згасло. Варто зазначити, що цю скульптуру вже переносили у 2016 році після акту вандалізму з боку фанатів Мессі.

Поліція Мадейри повідомила, що особу палія вже ідентифіковано, однак він усе ще перебуває на свободі.

