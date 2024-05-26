Ми показали ідентичність: Тен Гаг прокоментував перемогу над Ман Сіті

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг вважає, що його команда показала власну ідентичність у фіналі Кубку Англії проти Манчестер Сіті.

Його слова передає ВВС.

"Ми показали гру, яка відповідає нашій ідентичності, провели дуже сильний матч. Ви бачили, як ми можемо грати, коли нам доступні гравці. Деякі з них навіть не були повністю готові до матчу, але поєдинок був дуже хорошим.

Я весь рік кажу журналістам, що коли гравці здорові, ми можемо показувати хороший футбол. Дуже гарний матч проти найкращої команди світу.

Критика на нашу адресу? Ми не мали гравців. Ми не завжди показували хороший футбол – згоден, проте ми постійно йшли на компроміси, і через це було складно грати в той футбол, в який хочеш", — сказав наставник.

Нагадаємо у манчестерському дербі перемогу святкували саме "червоні дияволи". До цього останнім виграним Fa Cup для Юнайтед був титул, завойований ще у 2016 році під керівництвом Жозе Моурінью.

Ця перемога гарантувала підопічним Еріка тен Гага участь у Лізі Європи наступного сезону, а Челсі, за який виступає Михайло Мудрик, змагатиметься в Лізі конференцій. Без єврокубків у наступній кампанії залишився Ньюкасл.

Нагадаємо, підопічні Жузепа Гвардіоли завершили сезон на першому місці в Англійській Прем'єр-лізі, а МЮ посіли 8 сходинку. Для Манчестер Сіті це 4 чемпіонство поспіль.